Cruzeiro x Confiança pela Série B; onde assistir, prováveis times e desfalques

Após vencer o Náutico por 1 a 0, na última terça-feira, 17 de agosto, pela Série B, o Cruzeiro terminou bem o primeiro turno e quer embalar na segunda metade do campeonato. A Raposa encara o Confiança nesta sexta-feira, 20, às 21h30, pela 20ª rodada da competição.

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tenta galgar postos na tabela de classificação. Atualmente ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, 10 a menos do que o Goiás, quarto colocado e último time no G4. O Confiança está muito mal na Série B, contrastando com a boa campanha de 2020. O Proletário está em 19º , com 13 pontos.

O time azul de Minas Gerais tenta acabar com uma incômoda escrita: nunca venceu o Confiança em duelos pela Série B. Em três encontros, desde o ano passado, foram duas derrotas, incluindo uma na estreia da competição deste ano, e um empate. Logo, o time sergipano tem vantagem no confronto com a Raposa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRUZEIRO X CONFIANÇA

Data: 20 de agosto de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (ambos de SC)

Onde assistir: SporTV (menos para BH) e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Bruno José, Rafael Sobis (Wellington Nem) e Marcelo Moreno



Desfalques: Jean Victor (desgaste físico), Henrique (lesionado), Raúl Cáceres e Lucas Ventura (lesionados),Ariel Cabral (desgaste muscular) e Zé Eduardo (em preparação física), Matheus Néris (Covid-19)



CONFIANÇA (Técnico: Zé Carlos-interino)

Michael, Jonathan Bocão, Vinicius Santana, Nery Bareiro e Lucas Sampaio; Serginho, Fernando Medeiros e Jhemerson; Robinho, Luidy e Hernane Brocador

Desfalques: sem desfalques