Cruzeiro não dá chance para o Vila Nova, vence com autoridade e amplia liderança na Série B

Na última sexta-feira, o Cruzeiro recebeu o Vila Nova-GO no Mineirão, pela 16ª rodada da Série B e não tomou conhecimento, vencendo pelo placar de 2 a 0, com gols de Wagner Leonardo e Luvannor. Assim, o time mineiro chega aos 37 pontos, seis a mais que o vice líder, o Vasco da Gama, que joga neste domingo contra o Sport.

O primeiro gol da Raposa saiu cedo, logo aos 9 minutos de jogo. Depois de falta cobrada na área, o zagueiro Wagner Leonardo se deslocou para desviar de cabeça, sem chance de defesa para o goleiro Tony.

Por todo primeiro tempo os donos da casa administraram o resultado, terminando os 45 minutos iniciais em vantagem. Na volta, Rafael Donato errou passe na saída de bola e Luvannor aproveitou para roubar a bola e emendar um chute de esquerda. Tony ainda defendeu, mas rebateu e o próprio camisa 90 se encarregou de empurrar, ampliando o placar para 2 a 0.

Embora tenha tido vantagem, o Cruzeiro poderia ter feito mais, principalmente no segundo tempo de jogo. A derrota manteve o Vila Nova com 12 pontos, na 20ª posição. Na próxima rodada, os goianos enfrentam o Bahia, enquanto o Cruzeiro vai até Campinas enfrentar o Guarani. Antes, no entanto, a Raposa enfrenta o Ituano em partida remarcada.

Ficha técnica

Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova

Local: estádio Mineirão

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Rômulo), Oliveira e Wagner Leonardo; Geovane (Pais), Neto Moura, Machado e Bidu; Luvannor (Canesin), Edu (Rodolfo) e Daniel Jr (Adriano). Técnico: Paulo Pezzolano

VILA NOVA: Tony; Pedro Bambu (Diogo), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Marlone), Pablo (Daniel Amorim), Arthur Rezende e Matheuzinho; Pablo Dyego (Rubens) e Diego Tavares. Técnico: Dado Cavalcanti