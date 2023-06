Criciúma x Juventude: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/06) pela Série B

As equipes Criciúma x Juventude disputam nesta quinta-feira (08/06) a 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Juventude ao vivo?

A partida Criciúma x Juventude poderá ser assistida pela TV Band e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Criciúma x Juventude chegam para o jogo?

Juventude está em 10° lugar na Série B e soma 5 vitórias, 5 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Criciúma ocupa a 5° posição com 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo e Fellipe Mateus; Eder, Felipe Vizeu e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio (Zé Marcos) e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Mandaca e Nenê; David da Hora e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Juventude

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 08 de junho de 2023, 16h