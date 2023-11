Cotado no Al Sadd, Abel Ferreira pode virar o técnico mais bem pago do mundo e deixar o Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, estaria em negociações avançadas para deixar o clube brasileiro e assumir o comando do Al-Sadd, do Catar, em uma transação que o tornaria o treinador mais bem pago do mundo. A informação foi veiculada pelo jornal espanhol Sport, de Barcelona, em uma publicação desta quinta-feira à tarde.

De acordo com a matéria, fontes próximas à diretoria do Palmeiras afirmam desconhecer qualquer negociação em andamento, ressaltando que o técnico tem contrato vigente até dezembro de 2024. O estafe de Abel Ferreira emitiu uma nota declarando que o foco do treinador está exclusivamente na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível. Nesse momento, toda e qualquer especulação fica de lado. Há duas semanas também noticiavam sondagens de Benfica e Al Ittihad. Ele tem contrato até fim de 2024 e sua cabeça está totalmente voltada para a reta final do Brasileiro", afirmou a nota do treinador.

Segundo o Sport, as negociações com o Al-Sadd estariam prestes a se concretizar duas semanas após o término da temporada no Brasil. O último compromisso do Palmeiras em 2023 está agendado para o dia 6 de dezembro, na rodada final do Campeonato Brasileiro.

A reportagem destaca que o Al-Sadd teria apresentado uma oferta irresistível a Abel Ferreira, que conquistou duas Libertadores com o Palmeiras, visando torná-lo o técnico mais bem remunerado do planeta.

Abel Ferreira, que acumula oito títulos em seus três anos à frente do Palmeiras, permanece nos planos da diretoria do clube. A intenção é oferecer uma renovação por mais três anos, caso a presidente Leila Pereira seja reeleita no próximo ano.