Costa Rica x Canadá: onde assistir e o horário do jogo hoje (24), pelas Eliminatórias Copa do Mundo

As seleções Costa Rica x Canadá entram em campo hoje, quinta-feira (24/03), para disputar a rodada final das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. A partida inicia às 23h05 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, Costa Rica. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Costa Rica x Canadá ao vivo?

A partida Costa Rica x Canadá pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 23h05 (horário de Brasília).

Como Costa Rica x Canadá chegam para o jogo?

Costa Rica está na 5° posição da competição e acumula 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, além de 8 gols marcados e 7 sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, a seleção conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Canadá está invicto e lidera as eliminitários da Concacaf. Atualmente, a equipe registra 7 vitórias e 4 empates. Seu saldo de gols é composto por 19 gols marcados contra apenas 5 sofridos.

Prováveis escalações

Costa Rica: Navas; Oviedo, Calvo, Waston, Matarrita, Fuller; Leal, Tejeda, Borges, Torres; Campbell. Técnico: Luis Fernando Suárez.

Canadá: Borjan; Adekugbe, Vitoria, Johnston; Osorio, Eustaquio; Buchanan, Hutchinson, Hoilett; Larin, David. Técnico: John Herdman.

Ficha técnica - Costa Rica x Canadá

Eliminatórias da Copa do Mundo - Concacaf

Local: Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, Costa Rica

Data/horário: 24 de março de 2022, às 23h05