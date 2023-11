Coritiba x Cruzeiro: briga generalizada entre torcedores pode gerar punição para os clubes

A briga generalizada entre os torcedores do Coritiba e do Cruzeiro no gramado da Vila Capanema, no último sábado (11), pode gerar punições severas para os clubes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está analisando as imagens e deve entrar com a solicitação para que as duas equipes joguem sem a presença de suas torcidas por 30 dias, podendo se estender até o final do Campeonato Brasileiro.

Segundo a rádio Itatiaia, a decisão deve ser tomada nos próximos dias, para posteriormente, o Plenco acatar a denúncia da Procuradoria, para que o julgamento seja marcado. Caso a decisão seja acatada, ambas as equipes estariam impedidas de receber torcedores tanto em casa quanto fora.

O Coritiba ainda tem quatro partidas para disputar até o fim do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruzeiro tem mais seis compromissos.

A briga

A confusão começou quando o Coritiba ampliou o placar com um gol de Robson e garantiu a vitória da partida contra o Cruzeiro. Indignados com a derrota, torcedores da equipe mineira entraram em campo e iniciaram a confusão generalizada, fazendo com que jogadores corressem para o vestiário. A briga só terminou com intervenção da polícia.

O Cruzeiro abre a zona de rebaixamento do Brasileirão Série A na 17ª posição da tabela, com 37 pontos, enquanto o Coritiba está na 19ª posição, com 29 pontos.