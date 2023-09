Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/09) pela Copa do Brasil Sub-20

Corinthians x Santos disputam hoje, terça-feira (05/09), a volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo?

A partida entre Corinthians x Santos poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Corinthians x Santos chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Brasil sub-20, Corinthians venceu Chapecoense por 4 a 1 e Santos eliminou Coritiba nos pênaltis após empate de 2 a 2.

A partida de ida entre as equipes ocorreu no dia 29 de agosto e terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Corinthians x Santos: prováveis escalações

Corinthians: Felipe Longo; Vitinho, João Pedro , Renato e Abimael; Thomas, Ryan, Higuinho; Pedrinho, Kayke e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

Santos: João Victor; Thiago Balieiro, Diogo Correia, Gustavo Henrique e Diego Henrique; Balão, Hyan, Gabriel Bontempo e Fernandinho; Paulo César e Bernardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Santos

Copa do Brasil Sub 20

Local: Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 05 de setembro de 2023, 19h