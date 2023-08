Corinthians anuncia jogo com lendas do Real Madrid para recriar partida do Mundial de 2000

Uma celebração épica vai agitar a Neo Química Arena, casa do Corinthians, em comemoração aos 113 anos do clube brasileiro. No dia 1º de setembro, o estádio vai receber o encontro festivo entre o Timão e o Real Madrid Leyendas, a equipe de lendas do gigante espanhol.

O evento especial reunirá parte do elenco original de 2000, bem como outras estrelas icônicas de ambos os clubes. Além do espetáculo em campo, o jogo-festa também contará com a presença de convidados especiais e uma atração musical.

A partida será uma recriação do confronto pelo Mundial de Clubes de 2000, há 23 anos. Edilson, o "Capetinha", que brilhou marcando os dois gols alvinegros, será uma das lendas presentes. Anelka, autor dos gols do Real Madrid, também marcará presença e buscará balançar as redes novamente. A partida original viu um pênalti de Anelka defendido por Dida, um momento crucial que ajudou a moldar o destino da competição.

O jogo intenso e emocionante de 2000 foi um capítulo inesquecível na história do Corinthians, que seguiu para a final após superar o Real Madrid e garantiu seu lugar na grande decisão, eventualmente vencendo o torneio nas cobranças de pênaltis.