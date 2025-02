Córdoba x Newell's Old Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/02) pelo Argentino

Central Córdoba x Newell's Old Boys disputam hoje, sexta-feira (07/02), a 4° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Córdoba x Old Boys ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Campeonato Argentino, a Central Córdoba venceu o Aldosivi por 1 a 0, superou o Tucumán por 2 a 0 e perdeu para a Defensa y Justicia por 2 a 1.

Já Newell's Old Boys passou por uma derrota de 1 a 0 para o Independiente Rivadavia, outra de 3 a 0 para o Banfield e uma vitória de 1 a 0 sobre o Aldosivi.

Central Córdoba x Old Boys: prováveis escalações

Córdoba: Sem informações. Técnico: Omar de Felippe.

Old Boys: Sem informações. Técnico: Mariano Soso.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Newell's Old Boys

Campeonato Argentino

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2025, 20h