Coração dividido? Torcedores lembram de Mauro Cezar após sorteio de Flamengo x Racing na Libertadores

O sorteio das oitavas de final da Libertadores colocou frente a frente Flamengo e Racing. A definição do chaveamento deve ter deixado um conhecido rubro-negro com o coração dividido. Torcedor assumido do time da Gávea, o jornalista da ESPN Mauro Cezar Pereira é também um admirador do Racing e já manifestou-se dessa forma diversas vezes nos comentários na TV e nas redes sociais.

O fato não passou despercebido nas redes sociais e a reação dos internautas foi instantânea. Muitos se divertiram e marcaram o apresentador.

–Tô aqui pensando... pra quem Mauro Cezar vai torcer em Flamengo & Racing? – brincou uma seguidora.

@maurocezar sendo Brasileiro e Rubro negro não tem essa de Racing né ? 😅😅😅😅😅 — NarutoFLA 🙅🏻‍♂️🐶⚫🔴 (@JohnmiltonjrJr) October 23, 2020

Outros flamenguistas e até torcedores de outros clubes também fizeram comentários parecidos:

–Aí Maurão como tá o coração agora depois de saber o adversário do Flamengo nas oitavas de final da libertadores? Tá indeciso pra quem torcer nessa fase? –questionou outro torcedor.

@maurocezar e aí Maurão como tá o coração agora depois de saber o adversário do Flamengo nas oitavas de final da libertadores?Tá indeciso pra quem torcer nessa fase? — Daniel Oliveira (@doliveira10_) October 23, 2020

Tô aqui pensado🤔 pra quem @maurocezar vai torcer Flamengo & Racing? ⚫🔴⚽😍 — Lucélia (@Lucelia93152559) October 23, 2020

Mauro Cezar ainda não se manifestou publicamente sobre o confronto.