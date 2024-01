Copa São Paulo começa nesta terça-feira com Botafogo e Athletico-PR em campo

Athletico Paranaense (PR) e Botafogo são os primeiros clubes da elite a estrearem na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. A 54ª edição do torneio de base começa nesta terça-feira (2). O clube paranaense entra em campo às 18h15, hora de MS, diante da Sociedade Desportiva Sparta do Tocantins, confronto válido pelo Grupo 2 que tem Catanduva, o anfitrião da chave, e a Portuguesa, do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Por sua vez, o Botafogo entra em campo às 20h30, hora de MS, diante do Tiradentes, do Piauí, partida disputada pelo Grupo 5 que conta Rio Claro e Francana, clubes de São Paulo. A chave será disputada na cidade de Franca. Comandado por Douglas Ricardo, o Ivinhema, time do interior do Estado, entra em campo na próxima quinta-feira (4), às 13h, contra o Comercial de Tietê-SP.

No Grupo 15, sediado em Tietê, a equipe sul-mato-grossense enfrentará América-MG, atual vice-campeão, e o Capital, time do Distrito Federal, em busca da classificação. No sistema, todos contra todos, avançam à próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo.

O Corinthians é o maior campeão da competição com 10 taças, seguido pelo Internacional e Fluminense, ambos com cinco títulos. O São Paulo, com quatro conquistas, também figura entre os mais vitoriosos da competição.

O clube alvinegro e maior campeão joga diante do Bangu, Ji-Paraná (RO) e o Marília, clube da cidade sede do grupo. O Timão estreia contra o time rondoniense às 19h45 também nesta terça-feira (02).