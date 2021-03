Copa do Nordeste: Salgueiro vence o Santa Cruz na abertura da 3ª rodada

Na abertura da 3ª rodada da Copa do Nordeste, o Salgueiro levou a melhor diante do Santa Cruz e venceu por 1 a 0. O placar levou o time para a 5ª posição da chave B, com 3 pontos. O Tricolor é o lanterna do A, sem ponto.

CalendárioNa próxima jornada, o Salgueiro visita o Confiança. Enquanto isso, o Santinha recebe o CSA, no Arruda.

Início agitadoCom apenas 3 minutos o Salgueiro abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, Leozão aproveitou a cobrança de escanteio e sozinho cabeceou para abrir o marcador. A resposta do Santa Cruz quase veio na sequência, mas o chute de Chiquinho assustou o goleiro.

Poste SalvadorAntes do término do primeiro tempo, Cássio Ortega chamou a responsabilidade, deixou o marcador para trás e soltou o pé. O goleiro Rodríguez se esticou e deu um toque antes da bola pegar no travessão.

Salgueiro melhorNa etapa final o Salgueiro não deu espaço ao Santa Cruz, que apresentava dificuldade para criar jogadas. Sem bobear, o Carcará dava trabalho e na melhor oportunidade Cássio Ortega, em nova finalização de fora da área, obrigou o arqueiro a salvar o Tricolor.