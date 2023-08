Conheça Linda Caicedo, destaque da Colômbia na Copa do Mundo Feminina

A seleção feminina da Colômbia está brilhando na Copa do Mundo Feminina 2023. Classificada em primeiro lugar do Grupo G, com duas vitórias em três partidas, uma delas contra a Alemanha, as Cafeteras já possuem a sua melhor colocação em Mundiais.

Entre 2019 e 2023, um nome em especial se destacou e gerou expectativas entre os torcedores colombianos: a jovem Linda Caicedo. Ela fechou patrocínio com a Adidas aos 14 anos, quando estreou na equipe principal, mas uma luta contra o câncer no ovário a afastou dos gramados temporariamente.

No entanto, em 2022, aos 17 anos, disputou três mundiais pela seleção: a Copa América, sendo eleita a melhor jogadora da competição, e também os Mundiais sub-17 e sub-20, onde marcou gols em ambos os torneios. Considerada uma das maiores promessas do futebol feminino atual, ela foi contratada pelo Real Madrid em fevereiro, ao completar 18 anos, e já possui seis participações em gols em 10 partidas pelo clube.

Apesar da estrela de Linda Caicedo brilhando intensamente, ela não está sozinha nas esperanças da Colômbia na Copa da Austrália e Nova Zelândia. Com os dois gols marcados no torneio, ela está empatada na artilharia da seleção em Copas do Mundo com Catalina Usme, que balançou as redes em 2015 e neste ano, na vitória contra a Coreia do Sul, e Lady Andrade, que também marcou duas vezes em 2015.