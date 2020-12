Confira os seis golaços de Remo e Paysandu na Série C 2020

A primeira fase da Série C está próxima do fim e Remo e Paysandu, os representantes paraenses na competição, estão garantidos no quadrangular final. Mas para que as vagas na próxima fase fossem garantidas, Leão e Papão marcaram 45 gols até aqui e a equipe de OLiberal.com separou o “top 6” dos golaços da dupla Re-Pa na Terceira Divisão. Confira:

Eduardo Ramos (Remo) – Jacuipense-BA 1 x 2 Remo

Zé Carlos (Remo) – Treze-PB 2 x 2 Remo

Nicolas (Paysandu) – Paysandu 2 x 3 Remo

Vinícius Leite (Paysandu) – Ferroviário-CE 0 x 2 Paysandu

Salatiel (Remo) – Manaus-AM 0 x 2 Remo

Alex Maranhão (Paysandu) – Paysandu 6 x 1 Imperatriz-MA