Comentário de Cristiano Ronaldo em foto de Mbappé bate recorde de curtidas no Instagram

Cristiano Ronaldo, cinco vezes eleito melhor do mundo, adicionou mais um feito ao seu currículo ao conquistar um recorde de curtidas no Instagram. O jogador, agora, detém o título de comentário mais curtido na plataforma, com um impressionante marca de 4,8 milhões de likes.

A conquista veio após Ronaldo parabenizar publicamente o francês Kylian Mbappé por sua transferência ao Real Madrid. Em um gesto de boas-vindas, CR7 deixou um comentário no post de anúncio da chegada de Mbappé aos merengues.

"Agora é a minha vez de olhar. Animado para te ver iluminar o Bernabéu", escreveu o astro português.

Além das curtidas, o comentário de Cristiano Ronaldo também gerou uma onda de respostas, com mais de 94 mil interações de contas diversas.

Real Madrid oficializa a contratação de Mbappé

Mbappé, de 25 anos, chega ao Bernabéu sem custos após rescindir contrato com o Paris Saint-Germain. Segundo informações divulgadas pelo Real Madrid, o acordo com o jogador foi firmado por cinco temporadas.

Nas redes sociais, Mbappé compartilhou o momento de emoção ao vestir a camisa merengue.

"Um sonho que se tornou realidade. Muito feliz e orgulhoso de fazer parte do clube dos meus sonhos, o Real Madrid", escreveu o atacante francês, agradecendo o apoio dos fãs e concluindo com o icônico grito de guerra do clube: "¡Hala Madrid!"