Com um a menos, Grêmio reage e busca empate com o Flamengo

Após um primeiro tempo moroso, Grêmio e Flamengo fizeram um segundo tempo na Arena, nesta terça-feira, que teve de tudo um pouco - menos um vencedor. O empate em 2 a 2 foi um resultado frustrante para ambos: o time de Renato Gaúcho teve 2 a 0 na frente e sofreu dois gols com um jogador a mais. Para o Tricolor, a decepção é pela permanência na zona de rebaixamento.

A partida era válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o Flamengo foi aos 67 pontos e segue na segunda posição da tabela. Por sua vez, o Grêmio permanece em 18º, com 36 pontos.

PRIMEIRO TEMPO DE POUCO FUTEBOL

O clima melancólico da Arena, com as arquibancadas vazias, contaminou os atletas - tanto do Grêmio quanto do Flamengo. Em ritmo lento, os 45 minutos iniciais se arrastaram com raríssimas chances de gol e um futebol moroso de lado a lado. Diante de tantas mudanças e com a final da Libertadores à vista, era de se esperar um ritmo lento do time de Renato, que só foi finalizar em gol aos 32 minutos e teve em Rodinei o seu jogador de maior produção ofensiva.

Para o Grêmio, contudo, o jogo valia muito e, mesmo diante dos reservas do Flamengo, a equipe de Vagner Mancini teve muitos problemas na criação. A grande oportunidade veio aos 15 minutos, em cabeçada de Jhonata Robert, aproveitando cruzamento da esquerda. A bola passou de Hugo, mas Gustavo Henrique apareceu bem, já próximo à linha do gol, para impedir o gol tricolor.

Depois, só aos 42 e aos 45 minutos, os atacantes Ferreirinha e Diego Souza finalizaram com perigo mas, desta vez, o camisa 45 do Fla fez boas defesas.

VITINHO ABRE VANTAGEM PARA O FLAMENGO...

Na volta do intervalo, a zaga do Flamengo vacilou e Diego Souza quase abriu o placar no primeiro minuto. O indício de uma reação do Grêmio praticamente parou por aí, com a partida voltando ao mesmo ritmo, com a disputa pela bola concentrando-se no meio de campo. Então, aos 12 minutos, o cenário mudou.

Arrascaeta, recuperando ritmo de jogo após longo período de inatividade, entrou e, na primeira bola, encontrou Rodinei no lado direito. O cruzamento atravessou a área do Grêmio até chegar ao pé esquerdo de Vitinho, que finalizou cruzado para abrir o placar. No minuto seguinte, Jhonata Robert fez a falta no autor do gol, em contra-ataque, e recebeu o segundo cartão amarelo.

Nos 13 minutos seguintes ao gol sofrido, Vagner Mancini fez as cinco trocas, lançando o Grêmio ao ataque, mesmo com um homem a menos. Quem fez mais um, contudo, foi Vitinho, que contou com a assistência de Kenedy. O camisa 33 acreditou em lance que parecia fácil para Rhuan, roubou a bola e serviu o companheiro. Em mais uma finalização cruzada, Vitinho fez 2 a 0.

... MAS GRÊMIO REAGE COM UM A MENOS!

O Grêmio tem o apelido de Imortal e não é à toa. Com o Flamengo com um a mais e 2 a 0 no placar, o time de Vagner Mancini reagiu imediatamente - e foi no embalo de Ferreirinha. Jogador mais agudo do Tricolor, o camisa 11 invadiu a área e cruzou. Se jogando na bola, Borja colocou a bola na rede de Hugo.

Aos 36, o centroavante retribuiu o passe para Ferreirinha, que foi para cima da marcação e levou a bola para o meio. A finalização foi precisa para deixar tudo igual na Arena: 2 a 2. O jogo ficou franco a partir disso, com contra-ataques em série para ambos, mas a rede não voltou a balançar - para frustração de todos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2X2 FLAMENGO

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 23 de novembro de 2021, às 21h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (Fifa/SC)

Gols: Vitinho (0-1, 13'/2ºT e 0-2, 28'/2ºT), Borja (1-2, 30'/2ºT) e Ferreirinha (2-2, 36'/2ºT)

Cartão amarelo: Jhonata Robert, Lucas Silva, Campaz (GRE); Renê, Kenedy (FLA)

Cartão vermelho: Jhonata Robert (GRE)

GRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)

Gabriel; Rafinha (Vanderson, 20'/2ºT), Ruan, Geromel e Cortez; Thiago Santos (Victor Bobsin, 15'/2ºT), Lucas Silva (Alisson, 20'/2ºT) e Campaz (Douglas Costa, 27'/2ºT); Jhonata Robert, Ferreira e Diego Souza (Borja, 15'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Hugo; Rodinei, Gustavo Henrique (Bruno Viana, Intervalo), Léo Pereira e Renê (Ramon, 32'/2ºT); João Gomes, Thiago Maia e Diego (Arrascaeta, 12'/2ºT); Vitinho (Piris da Motta, 32'/2ºT), Kenedy e Vitor Gabriel (Pedro, 24'/2ºT)