Com show de Kevin de Bruyne, Manchester City goleia Arsenal pela Premier League

a noite desta quarta-feira (26), o Manchester City recebeu o Arsenal no Etihad Stadium, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O time da casa não tomou conhecimento dos visitantes e venceu por 4 a 1, com gols de De Bruyne (2x), Haaland e Stones. O único gol do Arsenal foi marcado por Holding.

Com o resultado, o Manchester City permanece na segunda colocação, com 73 pontos, dois a menos que os líderes, mas com duas rodadas a menos. Os comandados de Pep Guardiola seguem dependendo apenas de si para conquistar o tricampeonato.

Na próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Fulham fora de casa, no Craven Cottage, no domingo, às 10h (de Brasília). Já o Arsenal recebe o Chelsea, em casa, no Emirates Stadium, na próxima terça-feira, às 16h.

O jogo começou com o Manchester City pressionando e, aos seis minutos, abrindo o placar com De Bruyne. O time da casa seguiu em busca do segundo gol e teve várias chances, mas só ampliou aos 46 minutos com Stones, em cobrança de falta. Na segunda etapa, De Bruyne marcou mais um e Haaland também deixou o seu. O Arsenal descontou com Holding, mas não evitou a derrota por goleada.

O Manchester City foi superior em todo o jogo, controlando a posse de bola e criando diversas oportunidades. O Arsenal, por sua vez, não conseguiu sair da pressão dos mandantes e pouco ameaçou o gol adversário.