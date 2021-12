Com quase mil, Brasil é o país com mais gols na história da Champions League

O Brasil é o país com mais gols na história da Champions League, desde a introdução do formato atual, em 1992. O país balançou as redes nada menos que 962 vezes, quase 200 gols a mais que a segunda colocada do ranking, a Espanha. O maior artilheiro do Brasil na competição é o atacante do PSG e da Seleção Neymar, com 41 gols. Kaká com 30 e Rivaldo com 27 fecham o pódio verde e amarelo.

A Espanha aparece na vice-liderança com 767 gols. Liderada pelo ídolo do Real Madrid-ESP, Raúl, maior artilheiro espanhol da competição com 71 e quinto maior goleador da história da Liga dos Campeões. A França fecha o top 3 dos países, tendo em Karim Benzema, do próprio Real Madrid-ESP, o seu maior artilheiro, com 76 gols (quarto maior da Champions).

Os dois principais nomes deste século no futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, são os protagonistas de suas nações. Vice-líder no ranking de maiores artilheiros do torneio com 123 gols, Messi ajuda a colocar a Argentina na quinta posição. Já Portugal aparece na nona colocação, com 433 gols, sendo 140 só de CR7, o maior goleador da história do campeonato.

CONFIRA O TOP 10