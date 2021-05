Com proposta de fora do Brasil e sem acordo financeiro, Remo descarta zagueiros

O zagueiro Chico, do Sport-PE está praticamente descartado do Remo. O jogador estava negociando com o Leão Azul, porém o atleta e o clube paraense não chegaram a um acordo salarial. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

A equipe do Sport abriu negociação com Guarani-SP, que será rival do Remo na Série B, porém o negócio também não avançou. Chico, de 22 anos, é cria das categorias do Sport. Atuou em 21 partidas na temporada 2020 e em 2021 disputou seis jogos com a camisa rubro-negra.

NÃO VAI ROLAR

Outro jogador que esteve em pauta no Baenão é o zagueiro Robson, que estava disputando o Paulistão pelo Novorizontino. O jogador teria recebido uma proposta de fora do país e recuou às investidas azulinas.

LEIA MAIS

Zagueiro negocia com o Remo para a Série B e exalta projeto da diretoria e torcida