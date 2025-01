Com preço menor, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Capitão Poço, pelo Parazão

O Remo anunciou nesta terça-feira (28) a abertura das vendas de ingressos para a partida contra o Capitão Poço, válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense de 2025. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

Os ingressos para arquibancada estão disponíveis por R$ 40,00, enquanto os bilhetes para a área de cadeiras podem ser adquiridos por R$ 100,00. Os torcedores azulinos podem comprar os ingressos tanto pelo site IngressoSA.com quanto nas lojas oficiais do clube espalhadas pela Região Metropolitana de Belém. Sócios-torcedores terão acesso liberado ao jogo. No entanto, informações sobre gratuidades e meia-entrada ainda não foram divulgadas pelo clube.

Este será o segundo jogo do Leão Azul em casa nesta edição do Parazão. Na estreia da competição, o time comandado pelo técnico Rodrigo Santana enfrentou o São Francisco no Mangueirão e conquistou uma expressiva vitória por 5 a 0. Após a rodada inicial, o Remo disputou duas partidas fora de casa.

O ingresso vendido para a partida contra o Capitão Poço, inclusive, está mais barato que aquele comercializado no duelo contra o São Francisco. Na ocasião, contra o Leão Santareno, os bilhetes de arquibancada custavam R$ 10,00 mais caro.

A equipe azulina ainda tem mais um compromisso antes do reencontro com a torcida. Nesta quarta-feira (29), o Remo encara o Águia de Marabá, às 20h, no estádio Zinho Oliveira, pela terceira rodada do Parazão. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com e será transmitido ao vivo pela Rádio Liberal.

Atualmente, o Remo lidera o Campeonato Paraense com seis pontos conquistados, empatado com Paysandu e Castanhal, mas levando vantagem no saldo de gols, critério que define a posição na tabela.