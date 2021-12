Com Paysandu à frente do Remo, CBF divulga ranking nacional dos clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (16) o ranking nacional dos clubes para 2022. Cinco equipes paraenses aparecem no ranking: e o Paysandu continua à frente do Remo. O Papão é o 40° da lista, com 3,498 pontos. Já o Leão está em 42°, com 3,244. O Flamengo é o líder com 17,054, Palmeiras (14,584) e o campeão brasileiro Atlético-MG (14,572) fecham o pódio.

Os outros clubes que estão presentes no ranking da CBF são: o Bragantino é o melhor dos times do interior, em 106°. Com a participação na Série D do Brasileiro, o Castanhal pulou para o 123° lugar. O Paragominas, que também disputou a Quartona 2021, está na 140° colocação. Por fim, o São Francisco, que jogou a Copa do Brasil em 2017, é o 216°.

Já no ranking de federações, que reúne o somatório dos clubes de cada estado, a Federação Paraense de Futebol (FPF) aparece na 13° posição, com 8,967 pontos. O Pará está 1,924 pontos atrás do Mato Grosso e 1,158 à frente do Maranhão. A liderança está com São Paulo (83,474 pontos), Rio de Janeiro (50,473) e Rio Grande do Sul (44,106) fecham o Top 3.