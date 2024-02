Com novo técnico, Castanhal tenta se reabilitar no Parazão diante do Tapajós, fora de casa

O Castanhal terá mais uma chance para se livrar da crise no Campeonato Paraense de 2024. Sem vitórias e na lanterna da competição, o Japiim da Estrada visita o Tapajós, na Arena Verde, em Paragominas, para tentar respirar na luta contra o rebaixamento. A partida ocorre às 16h deste domingo (18).

Atualmente, o Castanhal está na lanterna do Parazão com apenas 2 pontos conquistados. Apesar da condição difícil na tabela, uma vitória já pode tirar o time do nordeste do Pará do Z-2 da competição. Por outro lado, o Tapajós está na nona posição, com cinco pontos conquistados. Com mais uma vitória, o Boto Santareno praticamente se livra das chances de queda, dado o retrospecto das últimas três competições.

Ambas as equipes chegam ao jogo após derrotas na rodada passada. O Castanhal perdeu para o Caeté por 3 a 2, no Ninho do Japiim. Já o Tapajós foi batido pelo Remo, de virada, por 3 a 1 no Baenão.

Para sair da má fase, o Castanhal terá um reforço no banco de reservas. Com a demissão do técnico Wilton Bezerra, o time aurinegro agiu rápido e contratou Emerson Almeida, campeão da Segundinha com o Canaã. A partida será a primeira do jovem treinador no comando do Japiim.

Já o Tapajós deve manter a base da formação que encarou o Remo na rodada passada. Os destaques ficam para o setor ofensivo, que deve contar com Rômulo Amorim e Hurco.