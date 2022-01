Com goleira ex-Avaí-Kindermann, Esmac anuncia mais duas contratações

A Esmac anunciou mais duas contratações para a temporada 2022 do time de futebol feminino. São a goleira Letícia Bussatto, de 27 anos, e a volante Lari Sanchez, de 20 anos. As duas vão reforçar a equipe que disputa neste ano a Supercopa do Brasil e também a Série A1 do Campeonato Brasileiro.

A goleira Letícia Bussatto é catarinense e estava no Avaí-Kindermann/SC. Ela também já atuou pela Ponte Preta-SP, Foz Cataratas-PR e Rio Preto-SP.

Já a volante Lari Sanchez é paulista e jogou no Criciúma-SC. A volante também já atuou pelo Avaí-Kindermann-SC e pelo Napoli-SC.