Com golaço de Scarpa, Palmeiras vence o América-MG, pelo Brasileirão

O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão. O líder do campeonato visitou o América-MG na noite de quinta-feira (21), no Independência, e ganhou por 1 a 0, com um golaço de Gustavo Scarpa. O Verdão garante assim o 'título' do primeiro turno da competição.

Dois minutos depois, o Verdão respondeu e foi em grande estilo. Scarpa recebeu de Marcos Rocha no bico da área, arrumou para a perna e bateu forte, no outro canto do goleiro, sem chances para Cavichioli. Um golaço do melhor jogador da equipe atualmente abrindo o placar de uma partida difícil em Belo Horizonte.

Com a vitória, o Palmeiras vai a 36 pontos e abre quatro na liderança do Brasileirão para o Corinthians, conquistando o simbólico título do primeiro turno do campeonato. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Internacional, no Allianz Parque, neste domingo. Já o América-MG permanece na zona da degola, na 17ª posição, e vai visitar o Atlético-GO também no próximo domingo.