Com gol nos acréscimos, Flamengo vence Bahia e termina rodada na liderança da Série A

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (20), no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Gerson abriu o placar para o Mengão aos 24 minutos da primeira etapa. Onze minutos depois, Everaldo empatou para o Tricolor, mas não impediu a vitória do time da casa. Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, David Luiz marcou de cabeça e deu não apenas a vitória ao time Rubro-Negro, mas também a liderança da competição.

Agora, com 21 pontos, o Flamengo está na ponta da tabela da Série A. Atrás do Mengão está o Botafogo, com 20 pontos, e o Palmeiras, que pode alcançar a mesma pontuação caso vença o Bragantino-SP, no Allianz Parque.

O jogo

O Flamengo teve um bom início da partida, mas não demorou até que o Bahia tivesse as melhores chances. Quando o time baiano passou a controlar a bola, Gerson abriu o placar, com assistência de Pedro. Pouco mais de dez minutos depois, a equipe comandada por Rogério Ceni deixou tudo igual com um golaço de Everaldo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou diferente e passou a agredir mais o adversário. Parando em uma boa atuação da defesa do Bahia, a equipe da casa martelou até o final até conseguir a vitória com gol de David Luiz, de cabeça, aos 49 do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Flamengo terá um difícil desafio pela frente. No domingo (23), a equipe encara o Fluminense, novamente no Maracanã, às 16h, pela 11ª rodada. O adversário é o lanterna da competição, mas o Rubro-Negro carioca tem encontrado certa dificuldade nos clássicos nas últimas partidas.