Com gol de falta, Cametá vence Itupiranga e assume momentaneamente a liderança do Parazão

O Cametá venceu o Itupiranga por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (15), no Parque do Bacurau, e garantiu, momentaneamente, a liderança geral do Parazão 2023. O gol que deixou o Mapará no topo da tabela foi marcado por Thomas, aos 34 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta.

Com a vitória, o Cametá chegou a sete pontos, alcançando a primeira colocação na tabela geral do Parazão. No entanto, o momento de destaque do Mapará pode durar pouco. A equipe do nordeste do Pará deixará a primeira posição em caso de vitória do Remo ou do Águia, que se enfrentam logo mais, às 20h.

Já o Itupiranga segue patinando no campeonato. Sem vitórias ainda na competição, o Crocodilo soma apenas um ponto em três jogos, o que deixa a equipe na penúltima posição do torneio. Junto com o Tapajós, o clube do sudeste do Pará está na zona de rebaixamento do estadual.

Ambas as equipes voltarão a entrar em campo pelo torneio apenas depois do feriadão de Carnaval. No domingo (26), às 9h45, o Crocodilo recebe o Águia de Marabá, em casa. No mesmo dia, mas às 17h, o Cametá visita o Remo, no Baenão.