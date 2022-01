Com Esmac classificada, CBF divulga data de sorteio da Supercopa do Brasil Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol determinou quando serão sorteados os confrontos da Supercopa do Brasil Feminina, novo torneio no calendário nacional. Segundo a entidade, os duelos da competição serão decididos na próxima segunda-feira (17). A Esmac é uma das oito equipes classificadas para o campeonato.

Em busca de um título inédito, os times medirão forças em duelos mata-mata, de jogo único. Os mandos de campo serão da equipe melhor posicionada no ranking nacional de clubes. Em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis.

Os duelos da 1ª fase serão disputados no dia 6 de fevereiro, já as semifinais estão programadas para o dia 9. A grande finalíssima será no domingo, no dia 13 de fevereiro. Os horários dos confrontos serão posteriormente divulgados pela Diretoria de Competições da CBF.

Além da Esmac, participam do torneio o Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Grêmio-RS, Internacional-RS, Palmeiras-SP e Real Brasília-DF.