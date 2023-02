Com duas trocas, Parazão 2023 tem menos ‘quedas’ de treinadores que último ano; confira

O final da quarta rodada do Parazão no último final de semana marcou a metade da primeira fase do torneio. Neste período, dois dos 12 treinadores do estadual já foram demitidos. O número, inclusive, é menor se comparado ao mesmo período da competição do ano passado.

Até o momento, quem não resistiu aos maus resultados no Parazão foram os treinadores Arthur Bernardes e Léo Goiano, que deixaram Tapajós e Independente, respectivamente. Ambos saíram de suas equipes sem terem conquistado vitórias no estadual.

Apesar disso, o número de trocas de treinador até a quarta rodada deste ano é menor do que em 2022. No último campeonato houve cinco mudanças de comando técnico. Dessas, três ocorreram até a quarta rodada.

Em 2022, Robson Melo, Cacaio e Samuel Cândido deixaram seus cargos antes da quinta rodada. O primeiro deixou o Tapajós e rumou para o Castanhal, clube onde estava Cacaio. Já o último foi demitido do Águia de Marabá após início ruim no torneio.

Quinta rodada

A próxima rodada de partidas do Parazão será realizada no final de semana. No sábado (4), o Caeté recebe o Paysandu, no Ipixunão, enquanto o Independente encara o Itupiranga, no Navegantão. No domingo (5) encerram a rodada mais três jogos: Tuna e Remo, no Souza; Bragantino e São Francisco, no CT do Castanhal; e Águia de Marabá e Tapajós, no Zinho Oliveira.