VÍDEO: Com Castanhal e Paragominas, criança de três anos memoriza todos os escudos da Série D

Criança de três anos, chamada Pedro Lenharo, da cidade de Apucarana (PR), viralizou nas redes sociais com um vídeo identificando os escudos dos clubes da Série D do Campeonato Brasileiro.

O pequeno Pedro reconheceu todos os 64 clubes que disputam a Série D, passando pelos paraenses Castanhal e Paragominas, os paraenses que estão na disputa. Pedro entrou para o “RankBrasil” como a criança mais jovem a memorizar 240 bandeiras de países e suas capitais.

Assista

Na Série D o castanhal é o dono da melhor campanha da competição com 32 pontos conquistados no grupo 1 em 12 partidas, está classificado para a próxima fase e invicto no campeonato. Já o Paragominas ocupa a quarta posição com 17 pontos no grupo 2 e luta por uma vaga na segunda fase.