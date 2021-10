Com a presença do presidente da CBF, abertura da Copa Verde será no Mangal das Garças

A abertura da oitava edição da Copa Verde será realizada em Belém. A competição que sempre teve como protagonistas equipes do Pará, já que em todas as finais um clube paraense esteve representando o estado. O evento será realizado na próxima terça-feira (12), às 20h, no Mangal das Garças.

Além de representantes de alguns clubes, dirigentes de federações, a abertura da competição terá a presença da alta cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), inclusive com a presença do presidente, Ednaldo Rodrigues. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) Adelcio Torres.

“A realização do evento em Belém é uma grata surpresa, mostra que o futebol paraense é sim, um dos grandes favoritos a levantar a taça da Copa Verde, pois estamos sempre chegando nas decisões. Vale destacar o apoio do Governo do Estado, que apoia o futebol paraense. O evento também terá a presença do presidente da CBF Ednaldo Rodrigues, assim como todo o staff da confederação”, comentou.

A Copa Verde 2021 terá três representantes do Pará, Castanhal, Paysandu e Clube do Remo. O Japiim estreia contra o Fast-AM, fora de casa, na quarta-feira (13), em jogo único. Remo e Paysandu estreiam na segunda fase, já Leão e Papão estreiam na segunda fase, ainda sem adversários definidos.

O Pará possui dois títulos da Copa Verde, os dois conquistados pelo Paysandu nas temporadas (2016 e 2018), derrotando o Gama-DF e o Atlético-ES, respectivamente. Mato Grosso (MT) é o estado com mais títulos da competição com três conquistas (Cuiabá-MT –duas vezes- e Luverdense).

O campeão da Copa Verde 2021 ganhará uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2022 e receberá a cota de R$1.7 milhão referente à Copa do Brasil.