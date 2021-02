Clubes e atletas lamentam morte de pai dos goleiros Alisson e Muriel

A morte do pai dos goleiros Alisson Becker, do Liverpool, e Muriel Becker, do Fluminense, virou assunto entre clubes e atletas nas redes sociais, nesta quinta-feira. Além das equipes onde atuam os jogadores, diversos times brasileiros e jogadores escreveram mensagens de apoio após a confirmação do afogamento de José Agostinho Becker, de 57 anos. + Quem cai? Quem fica no G-4? Simule a última rodada do Brasileirão

José Becker morreu, na noite desta quarta-feira, após nadar em uma barragem conhecida como Rincão do Inferno. O corpo do pai do goleiros foi encontrado horas depois do desaparecimento. Becker estava em barragem na região de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre, por volta de 17h e a demora para voltar da atividade chamou a atenção dos familiares.

Segundo a perícia no corpo do homem, a causa provável foi afogamento. Nas redes, clubes brasileiros como Internacional, Flamengo e Atlético-MG lamentaram a perda. Astros da bola também enviaram seu carinho. - Você nunca caminhará sozinho, Alisson - escreveu o Liverpool em referência a famosa música da torcida.

- Meus sentimentos à família Becker. Sinta-se abraçado, meu irmão - digitou Neymar no Instagram.

Acompanhe a repercussão:

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/b8Fmi6witk — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 25, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Becker, pai de Alisson e Muriel. Os pensamentos e orações de todos do Everton estão com eles e toda a família. 💙 — Everton (@Everton_PT) February 25, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo vem manifestar suas condolências pelo falecimento do senhor José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento tão triste 🙏#CRF — Flamengo (@Flamengo) February 25, 2021

O Corinthians lamenta a trágica morte de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson e Muriel. O clube se solidariza com os irmãos e deseja força aos familiares, amigos e fãs dos goleiros neste difícil momento. — Corinthians (@Corinthians) February 25, 2021

É com enorme pesar, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de José Agostinho Becker, pai do goleiro Alisson, do @LFCBrasil e da Seleção Brasileira; e Muriel, do @FluminenseFC. pic.twitter.com/POX8CqifJe — Atlético 😷 (@Atletico) February 25, 2021

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Que notícia triste! Meus sentimentos, irmão! Que Deus conforte os corações de toda sua família. 🙏 @Alissonbecker pic.twitter.com/0PulxWU8ah — Oscar (@oscar8) February 25, 2021