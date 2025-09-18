Capa Jornal Amazônia
Club Brugge x Mônaco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/09) pela Champions League

Club Brugge e Monaco jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Club Brugge vem de uma derrota de 1 a 0 para La Louvière (X/ @ClubBrugge)

Club Brugge x Mônaco disputam hoje, quinta-feira (18/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Club Brugge x Monaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Mônaco perdeu para o LOSC por 1 a 0, venceu o Strasbourg por 3 a 2 e superou o Auxerre por 2 a 1.

Já o Club Brugge goleou o Rangers por 6 a 0, empatou com o Gent por 1 a 1 e perdeu para La Louvière por 1 a 0.

Club Brugge x Monaco: prováveis escalações

Brugge: Mignolet; Meijer, Mechele, Spileers e Sabbe; Stankovic, Audoor e Vanaken; Diakhon, Forbs e Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.

Mônaco: Kohn; Caio Henrique, Mawissa, Eric Dier e Vanderson; Minamino, Camara, Zakaria e Akliouche; Balogun e Biereth. Técnico: Adi Hütter.

FICHA TÉCNICA
Club Brugge x Mônaco
Champions League
Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica
Data/Horário: 18 de setembro de 2025, 13h45

