Classificado para o mata-mata da Série D, zagueiro do Castanhal afirma: ‘Ainda não conquistamos nada’

Classificado para a próxima fase da Série D, o Castanhal enfrenta no domingo (15), às 15 horas, no Modelão, o GAS-RR. Poderia ser um jogo no qual se espera pouco de quem já está na fase mata-mata. No entanto, o Japiim quer um bom resultado em casa e continuar na liderança da competição. No grupo A1, o Castanhal soma 26 pontos.

“Quando você é líder de uma competição a responsabilidade tende a aumentar e a cabeça precisa estar sempre focada e não se perder com o deslumbre no momento que estamos vivendo e entendo que ainda não conquistamos nada. A princípio estamos classificados, mas para conseguir o acesso ainda faltam três mata-mata. São seis jogos. Então é muito grande o que estamos buscado. O que conquistamos até agora não chega nem na metade do que a gente almeja que é o acesso”, afirmou o zagueiro Cleberson, que ainda ressaltou a força de vontade do Japiim em conquistar os pontos contra o adversário que empatou no primeiro turno da fase de grupos.

“A expectativa não muda dentro da nossa ambição na competição. É um adversário que tirou pontos nosso e temos oportunidade de reverter o empate lá e conseguir mais uma vitória”, comentou.

Desfalques

Para esse confronto, o Japiim tem três desfalques por suspensão. O goleiro Axel e o zagueiro Guilherme levaram o terceiro amarelo no jogo contra o Ypiranga-AP. Já o volante Flávio foi expulso nessa partida. Lucão é quem vai formar a dupla de zaga com o Cleberson. Quem assume o gol é o Paulo Roberto.

“A gente procura todos os dias ajustar e temos conseguido isso. Evoluído e constituído um sistema defensivo sólido o que faz muita diferença na nossa campanha. Todas as oposições são compostas por atletas de alto nível. No sistema defensivo não é diferente. Todos têm condições. Nesse momento que o Guilherme está suspenso o técnico Cacaio não terá tanta dificuldade para substituir”, afirmou.