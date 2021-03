Chuva de gols, destaques, frustrações: confira como foi a rodada de abertura do Parazão

O Campeonato Paraense está de volta e, para a festa dos apaixonados por futebol, em todos os jogos tivemos bola na rede. Em seis partidas foram 19 gols, uma média de 3,16 tentos por confronto. O atual campeão, Paysandu, apenas empatou. Já o Remo foi o único que conseguiu golear. É hora de conhecer os principais destaques da rodada de abertura do Parazão:

Renan Gorne esteve em uma noite inspirada (Cristino Martins / OLiberal)

Noite do goleador

No jogo de estreia do volante Anderson Uchôa, outro novato do Remo roubou o protagonismo. Renan Gorne marcou dois dos quatro gols azulinos sobre o Gavião, que confirmaram o favoritismo do time de Paulo Bonamigo. Renan fará os torcedores esquecer Salatiel?

O artilheiro voltou?

Artilheiro do Parazão, há dois anos, o lateral-direito Michel do Paragominas mostrou que a veia goleadora afiada. Contra o Itupiranga, foram dois gols para ajudar o PFC a vencer por 3 a 1, fora de casa.

EM BAIXA

Paysandu contou com mais um gol de Nicolas (Igor Mota / O Liberal)

Campeão precisa melhorar

O Paysandu empatou com um dos candidatos à surpresa, o Castanhal, em 1 a 1. No entanto, o Japiim teve diversas oportunidades para sair vitorioso. Ainda assim, no segundo tempo, o Bicola melhorou em campo - o calor também não ajudou - e deve começar a evoluir.

Balde de água fria

O retorno da Tuna à elite não foi o melhor. Em 19 minutos, já tomava 3 a 0 do Águia. A Lusa, com Eduardo Ramos em baixa, ainda ensaiou uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2. Por outro lado, o Águia mostrou que tem condições de dar trabalho.

Resultados

Carajás 0 x 2 Bragantino

Paysandu 1 x 1 Castanhal

Independente 1 x 0 Tapajós

Águia 3 x 2 Tuna

Itupiranga 1 x 3 Paragominas

Remo 4 x 1 Gavião Kyikatejê