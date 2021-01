Chape não sai do zero contra o Brasil de Pelotas e perde a liderança da Série B

No confronto entre duas das melhores defesas da Série B, o zero não saiu do placar neste domingo, na Arena Condá. Em partida válida pela 32ª rodada da competição, Chapecoense e Brasil de Pelotas desperdiçaram as poucas chances criadas e ficaram no empate em 0 a 0.

COMO FICA A TABELACom o resultado, a Chapecoense perdeu a oportunidade de reassumir a liderança da competição e fica em segundo, com 63 pontos. O novo líder América-MG tem a mesma pontuação, mas leva vantagem pelo número de vitórias. Já o Brasil de Pelotas chegou aos 44 pontos e permanece em 10º.

CHANCES PERDIDAS E GOL ANULADOApesar de ter mais posse de bola, a Chapecoense encontrou dificuldades de furar a defesa do Brasil de Pelotas, e foi o clube gaúcho quem criou as melhores chances. No entanto, Dellatorre desperdiçou duas oportunidades na cara de João Ricardo. No lance de mais perigo da Chape, Anselmo Ramon até balançou as redes, mas estava impedido e o gol foi anulado.

NADA DE GOLSNa etapa final, o jogo ficou mais aberto e ambos os times tiveram mais finalizações. No entanto, a única grande chance foi criada pela Chapecoense, aos 33 minutos. Em bate-rebate na área, Foguinho encobriu o goleiro adversário com toque de cabeça, mas Hevérton tirou em cima da linha.

PRÓXIMOS JOGOSEm busca de retomar a liderança, a Chapecoense volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo-SP, fora de casa. O Brasil de Pelotas, por sua vez, recebe o Avaí na sexta-feira, às 16h.