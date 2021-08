Chape monta 'compilado' de lances em que aponta prejuízo por atuações da arbitragem

Em vídeo com duração de pouco mais de quatro minutos, a Chapecoense montou um compilado de lances os quais julga ter sido prejudicada pela arbitragem nas duas últimas partidas do Brasileirão contra América-MG, na Arena Condá, e diante do Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.

Pensando na partida diante do time mineiro, os lances que constam no compilado são a expulsão anulada de Alan Ruschel após carrinho dado em Geuvânio e o cartão vermelho dado para Kadu com o argumento de uma cotovelada em dividida com Ramon. Inicialmente, a arbitragem não havia marcado sequer falta.

Na outra partida citada pelo Verdão, a reclamação ficou por conta da penalidade marcada após revisão do VAR indicando toque na mão de Joílson dentro da área. Na penalidade, a Chape sofreu o tento da igualdade que evitou o que seria a primeira vitória da equipe desde o início da competição.

Até mesmo a expulsão do técnico Pintado, argumentando que o treinador não teria dito o que foi relatado na súmula, entrou em discussão no conteúdo montado pela Chapecoense. ​



Para efeito de comparação, no lance da expulsão de Kadu, o clube usou momento da partida entre Sport e São Paulo onde Daniel Alves também teria acertado o rosto de Paulinho Moccelin, porém, a arbitragem do confronto não viu motivo nem para a marcação de falta.

Já para a penalidade de Joílson, o lance usado para comparação foi de possível penalidade para o Botafogo no confronto com o Vila Nova, pela Série B, envolvendo Matheus Frizzo e Rafael Donato. Na oportunidade, os responsáveis pela condução do confronto não viram penalidade.

O vídeo montado pela Chape vem alguns dias depois do clube ter se posicionado expressamente em nota oficial sobre o assunto entendendo que a equipe foi prejudicada "de forma escancarada" em momentos onde, na avaliação do clube, a arbitragem teria mostrado "inexperiência e despreparo" para a tomada de decisão.