CBF muda local da partida entre Esmac e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) soltou comunicado alterando o local da partida entre Esmac e Cruzeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol feminino categoria A1. O jogo, inicialmente marcado para o Baenão, foi transferido para o estádio da Tuna Luso Brasileira.

Segundo o departamento de competições da entidade, data e hora ficam mantidos, ou seja, os times se enfrentam no próximo domingo, 19 de junho, a partir das 10 horas da manhã, no Francisco Vasques, em Belém. A mudança, conforme divulgado pela CBF, ocorreu a pedido da própria Esmac.

Atualmente, o time segue na vice-lanterna do Brasileiro, com cinco pontos, na 15ª posição. Já o Cruzeiro vem ligeiramente melhor, na 12ª posição, com, 10 pontos.