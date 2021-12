CBF estuda levar Supercopa entre Flamengo e Atlético-MG para os Estados Unidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda levar a Supercopa de 2022 para os Estados Unidos. Conforme a informação publicada pelo 'ge.globo', um grupo norte-americano oficializou a proposta para que o duelo entre Atlético-MG e Flamengo aconteça no Camping World Stadium, um dos possíveis palcos da Copa do Mundo de 2026.

Por enquanto, a ideia ainda não foi aprovada. Primeiro, os clubes analisam com a CBF meios para que a partida ocorra, só que sem impactar a tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda de acordo com o portal, o projeto apresentado previa que Flamengo e Atlético-MG disputassem ainda uma outra partida nos Estados Unidos contra um gigante europeu, proposta que não agradou por conta do período estendido da viagem e posterior necessidade de reposição de rodadas no Brasileirão.

Assim, a organização protocolou uma contraproposta com a realização única da Supercopa. A CBF é a favor e enxerga uma possibilidade de explorar novos mercados através do projeto, que se espelha no que vem sendo realizado pelas grandes ligas europeias. A exigência dos clubes é não sofrerem com desfalques em partidas do Brasileiro.

Diante do impasse, reuniões estão marcadas para o início de 2022.