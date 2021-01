CBF escala árbitro cotado para a Copa do Mundo de 2022 para comandar o Re-Pa decisivo da Série C

A arbitragem para o Re-Pa do próximo domingo está definida e será FIFA. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, de 39 anos, para apitar o jogo entre Paysandu e Remo, marcado para às 18 horas de domingo (10), no Mangueirão, pela sexta rodada do quadrangular final da Série C.

Os assistentes serão Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. Todos fazem parte do quadro FIFA.

Essa será a quarta vez que o goiano Wilton Pereira Sampaio vai comandar o Re-Pa. Em setembro do ano passado, ele foi designado para apitar o segundo jogo da final do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu.

Outras situações foram em 2014 e 2019, quando apitou os jogos da semifinal da Copa Verde entre Remo e Paysandu. Em 2014, o Papão venceu por 1 a 0 o Leão. Já no ano passado, a vitória bicolor foi de 3 a 1, garantindo a vaga na final da competição. Toda vez que ele apitou os clássicos as polêmicas com arbitragem foram mínimas. Wilton também comandou o VAR da final da Copa Verde entre Paysandu e Cuiabá.

Em nível nacional e internacional, Wilton Pereira Sampaio se destaca e está cotado para a Copa do Mundo de 2022, que será no Qatar, junto com Raphael Claus.

A partida entre Paysandu e Remo terá pré-jogo, pós-jogo, melhores momentos e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.