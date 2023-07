CBF emite nota e aponta xenofobia em críticas feitas por auxiliar do Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) respondeu às críticas feitas pelo auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, que criticou a arbitragem brasileira após o empate do Palmeiras com o Athletico-PR no domingo, 2 de julho. Na segunda-feira, 3 de julho, a organização emitiu um comunicado expressando pesar pelas declarações de João e destacou as conotações xenofóbicas em seus comentários.

No comunicado, a CBF anunciou que encaminhará o vídeo contendo as declarações do auxiliar técnico ao presidente e procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Segundo a CBF, João foi além das críticas habituais direcionadas à arbitragem.

"O ato deplorável ultrapassou as queixas semanais sobre a arbitragem. O que ocorreu foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de diminuir a relevância do futebol brasileiro na Europa, demonstrando desconhecimento sobre a própria liga da qual faz parte, que teve tricampeões, bicampeões e vários times ganhando consecutivamente", diz o comunicado.

A CBF também destacou uma contradição nas declarações de João, já que ele criticou o comportamento dos jogadores brasileiros.

"O comportamento dos jogadores brasileiros, que o funcionário mencionado tanto critica, não corresponde à realidade, considerando que o Brasil é o país com mais jogadores atuando no exterior, inclusive na seleção portuguesa", enfatizou.

"A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e procurador do STJD para que ele possa revelar que tipo de esquema ou sistema no futebol brasileiro impede que os melhores vençam", conclui o comunicado.

Críticas à arbitragem

Após a partida entre Athletico-PR e Palmeiras, que terminou em empate por 2 a 2, o auxiliar técnico criticou a arbitragem brasileira, sugerindo a existência de um "sistema" que teria influenciado o resultado do jogo.

"Entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de ser o mais competitivo do mundo porque vários times vencem. Mas muitas vezes, não permitem que os melhores vençam, como mais uma vez aconteceu hoje. Entendemos que é prejudicial ao sistema o Palmeiras vencer dois anos seguidos. Entendemos isso", declarou João Martins.

A revolta decorre de um lance ocorrido no início da partida, quando o zagueiro Zé Ivaldo acertou uma cotovelada em Endrick dentro da área. Embora tenha sido marcado um pênalti, o árbitro não expulsou o jogador do Athletico-PR.