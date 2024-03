Caxias x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (12/03) pela Copa do Brasil

Caxias x Bahia disputam hoje, terça-feira (12/03), a segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caxias x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Brasil, Caxias venceu Portuguesa Santista por 1 a 0 e Bahia goleou Moto Club por 4 a 0.

Caxias x Bahia: prováveis escalações

Caxias: Volpi; Matheus Rocha, Alisson, Cézar Henrique e Dudu Mandai; Elyeser, Emerson Martins e Peninha; Zé Andrade, Gabriel Silva e Vitor Feijão (Spaniol). Técnico: Argel Fucks.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Biel; Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Caxias x Bahia

Copa do Brasil

Local: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 12 de março de 2024, 21h30