Causa da morte de Bobby Charlton foi acidental e causada por queda em casa de repouso, afirma laudo

O jornal inglês Daily Mail divulgou, nesta quarta-feira (1º), a causa da morte de Sir Bobby Charlton, ídolo do Manchester United que faleceu aos 86 anos. Segundo o laudo do médico legista, o ex-jogador morreu de forma acidental.

De acordo com a conclusão do médico legista, as causas da morte foram registradas como hemopneumotórax traumático (acúmulo de sangue e ar ao redor dos pulmões) uma queda e demência. Vale destacar que Charlton estava recebendo cuidados temporários na casa de repouso desde julho.

Segundo o inquérito da morte do ex-jogador, Sir Bobby perdeu o equilíbrio ao se levantar de uma cadeira na casa de repouso e sofreu uma queda. Ele bateu no parapeito de uma janela e “possivelmente em um radiador”. A instituição que cuidava de Charlton realizou uma verificação completa do corpo dele e verificou um inchaço nas costas.

Ele foi levado ao hospital para fazer exames, onde descobriu que ele estava com as costelas fraturadas e podia desenvolver pneumonia. Os médicos concordaram que o campeão da Copa do Mundo de 1966 deveria ser colocado em cuidados paliativos.