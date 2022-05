Castanhal x Fluminense-PI: acompanhe ao vivo a partida pela Série D do Brasileiro

De olho no G-4 da Série D, o Castanhal enfrenta o Fluminense-PI na tarde desta terça-feira (3) no estádio Diogão, em Bragança, pela terceira rodada da Série D 2022. Caso vença a partida, o Japiim volta para a zona de classificação à próxima fase do torneio. No entanto, a equipe aurinegra precisará vencer o tricolor piauiense, que está na liderança do Grupo 2 da competição.

Veja a partida ao vivo:

Escalações:

Castanhal: Axel Lopes; Daelson, Zulu, Elias e Rodrigo; Samuel, William Fazendinha e Gui Campana; Welthon, Pecel e Ruan. Técnico: Robson Melo.

Fluminens-PI: Nicolas; Jean, Ramon, Michel e Lucão; Júnior Prego, Sapé e Elivelton; Tarcísio, Bismark e Mário Sérgio. Técnico: Marcelo Vilar.