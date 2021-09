Castanhal: experiente, volante Willians projeta jogo contra o Moto Club pelo mata-mata da Série D

O Castanhal encara o Moto Club-MA no próximo domingo (13), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), às 15h30, pelo primeiro jogo do “mata-mata” da segunda fase da Série D. O Japiim teve a melhor campanha de toda a primeira fase e agora encara a equipe maranhense em dois jogos decisivos.

O experiente volante Willians, que já teve passagens pelo Flamengo-RJ, avaliou o confronto diante do clube maranhense e afirma que é necessário projetar um outro campeonato a partir de agora, já que são partidas eliminatórias.

“Nos preparamos muito bem, agora é uma nova competição. Temos que minimizar os erros que ocorremos na primeira fase para não ocorrer na segunda. Será um jogo muito duro, fazer o que estamos treinando para tentar sair com a vitória”, disse.

Willians é titular absoluto no time comandado pelo técnico Cacaio e já encarou competições decisivas e aposta na qualidade do elenco do Japiim para sair com um bom resultado do Estádio Nhozinho Santos.

“Respeitamos o Moto e eles também respeitam a nossa equipe. Não temos que mudar o nosso estilo de jogar, será difícil, mas temos qualidade para sair com um bom resultado. É um mata-mata, mas dentro de campo temos que jogar solto e leve, temos jogadores com essas virtudes. Tudo o que ocorreu na semana passada dá para dizer que temos um grupo forte, não temos reservas, todos são titulares. Agora é uma nova etapa e estamos preparados”, finalizou.