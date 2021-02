Preparação para o estadual 2021: Castanhal e Paragominas ficam no empate no amistoso na Arena Verde

O técnico Artur Oliveira usou as duas equipes do Castanhal no amistoso com o Paragominas, realizado no estádio Arena verde, neste sábado (13). O placar final apontou a igualdade de 1 a 1.

Os gols foram marcados no primeiro tempo. Diego Pará anotou para o Japiim e Michel, numa cobrança de falta, marcou para o Jacaré do Norte.

No segundo tempo, Artur trocou todo o time castanhalense. Júlio César (Imperador), do Paragominas, também processou várias substituições.

“Estamos numa pré-temporada, aonde a gente trabalha nos dois períodos visando a nossa estreia, então, coloquei duas equipes, uma em cada tempo. Foi uma viagem desgastante, sem um bom repouso. O jogo serviu de treinamento, mesmo num sol muito forte. Foi um jogo pegado. A gente valoriza a entrega do jogador do castanhal que suportou o ‘calorzão’ e ninguém se lesionou que é importante em começo de temporada”, avaliou Arthur Oliveira.

Artur falou que o Castanhal vai trabalhar nos dias de carnaval. “Vamos treinar segunda e terça e na quarta-feira (17) vamos para o segundo jogo, agora no Modelão. Novamente vou usar dois times, pois quero dar ritmo para todos [jogadores]”, comentou.

O Japiim estreia no Parazão dia 28, contra o Paysandu.