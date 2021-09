Casagrande sofre ataques após Caio Ribeiro revelar câncer:'Pensamos diferentes, mas nos respeitamos'

Um dia depois de Caio Ribeiro revelar que está em tratamento contra um câncer, Walter Casagrande publicou um texto no 'ge' dedicado ao colega de trabalho. Em 2020, os dois foram personagens centrais de uma discussão ao vivo no programa "Bem, Amigos". Além de desejar pronta recuperação ao comentarista, Casão afirmou em uma sequência de vídeos estar sofrendo ataques nas redes sociais, após Caio anunciar o linfoma de Hodgkin.

Após Caio Ribeiro criticar uma fala do ex-jogador Raí sobre política, Casagrande discordou do comentarista. No "direito de resposta" cedido no "Bem, Amigos!", do SporTV, Caio não apenas tentou se explicar, como também discutiu com Casão durante a atração semanal liderada por Galvão Bueno e Cléber Machado.

No texto, Casagrande menciona o entrevero.

- Quando divergimos no programa "Bem, amigos" sobre isso [todos poderem opinar sobre política], achei normal, mas um tempo depois comecei a achar que foi um exagero de todos naquele caso. E confesso que o nosso relacionamento se abalou, porque trabalhamos sempre em harmonia, mas aquele dia foi ruim para todos - começou Casagrande.

- Mas o tempo foi passando, e o trabalho continuou. Para deixar claro, gosto de como o Caio comenta e pensa futebol. Eu tenho meu jeito de comentar e meu modo de pensar futebol, mas nesse ponto nunca tivemos um problema sequer. Fiquei chocado quando soube do problema que o Caio está enfrentando (sua luta contra um câncer), mas tranquilo pelas palavras dele. Ele demonstra estar forte, seguro e confiante, e é isso que importa quando temos grandes problemas pela frente - completou.

Casagrande também usou o espaço para mandar um recado diretamente a Caio Ribeiro.

- Para finalizar, falarei direto a você, Caio: somos diferentes, mas somos legais; pensamos diferente, mas nos respeitamos, e gosto de trabalhar com você e te acho um cara divertido - concluiu.

No Instagram, o comentarista voltou a comentar sobre o tema. No entanto, afirmou estar sofrendo uma série de ''ataques covardes" desde a revelação de Caio Ribeiro.

- Eu estou aqui para esclarecer uma situação: não sou refém de redes sociais. Onde eu estou, com quem eu estou, com quem eu converso, o que eu como, só interessa para mim. Eu estou dizendo isso porque, quando eu soube ontem que o Caio estava doente, eu conversei diretamente com ele. E o que eu conversei com o Caio, só interessa para mim e para ele. Não tenho a mínima necessidade de publicar para todos ficarem sabendo. Não sou refém de vocês - desabafou

- E essas pessoas que atacam covardemente pelas redes sociais, sem mesmo saber o que está acontecendo, tem um ditado que é bem importante: 'Quem não tem o que falar, fica calado'. Então, fiquem calados, ou então vão se informar melhor antes de atacar as pessoas covardemente - concluiu.