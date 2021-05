Casagrande e Paulo Vinícius Coelho tretam no SporTV: 'Vou repetir o Edmundo. Você tem razão, PVC'

O ex-jogador do Corinthians Walter Casagrande e o jornalista Paulo Vinícius Coelho trocaram farpas ao vivo no SporTV, nesta sexta-feira. Durante o programa "Seleção", de André Rizek, Casão lembrou de uma discussão entre PVC e Edmundo para mostrar que o analista não aceita ser rebatido. A cutucada gerou problemas entre eles na atração.

Casagrande e Paulo Vinícius Coelho debatiam sobre a final do Campeonato Paulista. Em determinado ponto, Casão rebateu PVC sobre a utilização de reservas em decisões ou perto de finalíssimas de Estaduais, discordando que os jogadores entendam que os campeonatos locais são menores. PVC argumentou que, na Inglaterra, copas e ligas menos badaladas são menos prioritárias.

Em seguida, o ex-jogador de Corinthians e Seleção ponderou novamente que jornalistas não têm a mesma experiência em campo que os atletas. O clima esquentou entre eles quando Casão resolveu dar uma "dica" e lembrou uma polêmica com Edmundo.

Casagrande e PVC pic.twitter.com/MnuAvv8ZW5 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) May 21, 2021

"Só falo uma coisa. Vou repetir o Edmundo: 'Você tem razão, PVC'", ironizou o ex-atacante. Paulo apenas disse que Casagrande estava sendo grosseiro.

"Não estou. Quando você está debatendo um assunto, a outra pessoa não consegue... Sempre vem com uma resposta. O debate já deveria ter acabado. Não é o programa do PVC e Casagrande. Quando eu dou minha opinião como ex-jogador e eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica. Eu também tenho as minhas que incomodam outras pessoas", completou Walter, que argumentou que não estava sendo crítico.

"Vou te dizer uma última coisa: o Edmundo é muito meu amigo. Gosto muito dele", disse PVC, incomodado e tentando finalizar a cena de desacordo. Casagrande ainda tentou se explicar, questionando se ele havia dito que Edmundo não gostava de PVC.

Rizek interrompeu os dois e valorizou o debate entre eles. Segundo o apresentador do programa, o jornalista e o ex-atleta apenas possuem pontos diferentes. Após o clima quente, Casagrande pediu que PVC não ficasse chateado.

Segundo PVC, ele e Edmundo são amigos (Reprodução)

"Não estou bravo, estou triste. Você falou de uma coisa, de um acontecimento que está absolutamente do passado, e que você nunca me perguntou", disse PVC, que recebeu o afago de Casão.

"Desculpa, eu não sabia do peso que isso tinha para você. Eu não quis te desrespeitar nem te deixar triste. Digo isso porque eu sou uma pessoa que sou muito atacada, e fico triste muitas vezes ao longo do dia. Quando eu vejo um comentário agressivo, preconceituoso como o do presidente do Atlético (Goianiense)", completou Casagrande, que encerrou:

"Eu me desculpo (com você), porque puxei uma coisa do passado que não sei quais foram as consequências dessa história. Dei um exemplo do meu passado e que as pessoas puxam também. No meu caso, para agredir. Não tive a intenção de agredir. Era uma brincadeira e não sabia", concluiu.

DESENTENDIMENTO COM EDMUNDO

PVC e o ex-jogador Edmundo se estranhavam ao vivo enquanto companheiros de Fox Sports. Em um tom de voz mais agressivo, em 2018, no "Expediente Futebol", o ex-Vasco, Palmeiras e Seleção disparou: "Tá bom, PVC, fala só você. É mais fácil. Você não deixa ninguém falar. Você falou por meia meia hora e eu fiquei quieto". Relembre a treta com o LANCE!