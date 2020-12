Casagrande diz que colocaria Neymar no lugar de Messi em prêmio de melhor do mundo

A Fifa divulgou na tarde desta sexta-feira Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo como finalistas ao prêmio "The Best FIFA", de melhor jogador do mundo. O comentarista Casagrande reprovou a não indicação de Neymar entre os três. Para Casão, o brasileiro deveria estar lá no lugar de Messi e o atacante polonês do Bayern de Munique (ALE) é o favorito.

- Colocaria Neymar no lugar do Messi. Ele deveria estar ali disputando o lugar do Messi, Neymar fez coisas impossíveis. Eu acho que ganha o Lewandowski, mas Neymar merecia estar ali - disse Casão no programa "Globo Esporte" desta tarde.

A cerimônia de premiação será realizada virtualmente e acontecerá no dia 17 de dezembro com transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O período levado em conta para avaliação foi do dia 8 de julho de 2019 a 7 de outubro de 2020.