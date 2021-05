Carol Portaluppi 'dá satisfação' aos corintianos após Renato Gaúcho não fechar contrato com o Timão

Após o Corinthians anunciar que não chegou a um acordo com o técnico Renato Gaúcho, a filha do treinador, a influencer Carol Portaluppi agradeceu aos torcedores do Timão pelo apoio durante as negociações. Muitos Corintianos acreditaram que Carol iria anunciar a chegada de Renato ao clube após ela publicar mensagens enigmáticas em suas redes sociais.

- Eu vim aqui rapidinho pra bater um papo com vocês. Nesse últimos dias vi o tamanho que é a torcida do Corinthians, o carinho que vocês tiveram comigo e com meu pai, então eu me senti na obrigação mesmo de falar com vocês. Na verdade eu nem deveria estar falando isso tão rápido, eu deveria estar esperando um pouco - disse Carol em seus Stories do Instagram.

- Por tudo que vocês fizeram, eu acho, por todo o carinho, eu queria poder demonstrar dessa forma, que é a forma que eu tenho disponível. Eu vir aqui e falar que eles não fecharam, o meu pai não vai pro Corinthians, mas eu agradeço do fundo do meu coração, todas as mensagens, as montagens. Tenho em mente que nada é em vão, que Deus sabe o que faz, na hora certa as coisas acontecem - completou Carol Portaluppi.

A influencer ainda relembrou que não deveria falar sobre o assunto de maneira "extra-oficial" e que o vídeo era a maneira de retribuir à torcida, "dando uma satisfação" para os internautas que a apoiaram durante a negociação. Carol ainda chegou a perder seguidores após o anúncio de que Renato gaúcho não irá para o Corinthians, saindo dos dois milhões de seguidores que os Corintianos ajudaram a conquistar.