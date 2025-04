Carabobo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/04) pela Libertadores

Carabobo x Estudiantes disputam hoje, terça-feira (01/04), a primeira rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Carabobo x Estudiantes ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Carabobo perdeu para Metropolitanos, venceu Zamora, superou Monagas, empatou com Universidad Central e venceu Rayo Zuliano.

Já Estudiantes passou por derrotas para Defensa y Justicia e Barracas, empate com Newell's Old Boys e vitórias sobre River Plate e Atlético Sarmiento.

Carabobo x Estudiantes: prováveis escalações

Carabobo: Lucas Bruera; Miguel Pernía, Leonardo Aponte, Paolo Chacón, Franyer Oliveros; Gustavo González, Edson Tortolero, Jimmy Congo; Francisco Apaolaza, Robert Hernández, Erickson Gallardo. Técnico: Diego Merino.

Estudiantes: Matías Mansilla; Santiago Ascacíbar, Ramiro Funes Mori, Sebastián Boselli, Santiago Arzamendia; Gabriel Neves, Tiago Palacios, Eric Meza; Guido Carrillo, Lucas Alario, Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

Carabobo x Estudiantes

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela

Data/Horário: 01 de abril de 2025, 19h